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Во Владивостоке из-за циклона без света остались 70 тыс. человек

Прокуратура: во Владивостоке циклон оставил без света около 70 тыс. жителей
Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю
Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Во Владивостоке около 70 тыс. жителей остались без электроснабжения после аварийного отключения света из-за циклона, принесшего ливни и сильный ветер, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

«25 августа в период с 5:00 до 13:00 (с 24 августа 22:00 по 25 августа 5:00 мск) на территории краевой столицы произошли 8 отключений электроснабжения в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тыс. жителей», — говорится в сообщении.

Электроснабжение частично восстановлено, контролем аварийно-восстановительных работ занимается прокуратура.

В Приморье 25 августа объявили штормовое предупреждение из-за южного циклона, сообщало региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В службе прогнозировали, что в регионе продолжатся сильные дожди, но в субботу циклон покинет регион. По данным на 10:00 (3:00 мск), во Владивостоке выпало 65 мм осадков, в пригороде около 80 мм, в поселке Посьет — 50 мм, в поселке Барабаш — 35 мм. Месячная норма осадков для августа в регионе — 176 мм.

Теги
Владивосток осадки циклон электроснабжение
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