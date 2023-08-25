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Военная операция на Украине ,  
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Вблизи Калуги силы ПВО сбили беспилотник

Губернатор Шапша: над Калужской областью сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Российские силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат вблизи Калуги, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«На территории Бабынинского района в 11:57 силами ПВО был уничтожен БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны также сообщило, что 25 августа около 12:00 мск над территорией Бабынинского района был перехвачен беспилотник самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области», — сообщили в военном ведомстве.

Бабынинский район непосредственно примыкает к административному центру региона городу Калуге.

Накануне Шапша сообщил, что в Кировском районе области силы ПВО сбили два дрона.

Поселок Шайковка расположен в западной части Калужской области, вблизи Смоленской, неподалеку находится одноименный военный аэродром. Там дислоцируется 52-й Гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк.

Об отраженной атаке дрона в Кировском районе Шапша также сообщал 21 августа. Mash писал, что сбитый дрон упал на территорию Шайковки.

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В ночь на 25 августа Минобороны сообщило, что над Калужской областью обнаружена и сбита украинская ракета доработанного комплекса ПВО С-200.

Ведомство отметило, что она была направлена ВСУ для атак по «гражданским объектам на территории Российской Федерации».

Теги
Владислав Шапша Минобороны беспилотники
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