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ПВО сбили над Калужской областью ракету С-200

Минобороны: над Калужской областью сбита украинская ракета С-200
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны отчиталось о поражении модернизированной украинской ракеты С-200 над Калужской областью. Этот регион не имеет общей границы с Украиной. После доработки такие ракеты могут бить на расстоянии до 600 км
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над Калужской областью обнаружена и сбита украинская ракета доработанного комплекса ПВО С-200, сообщило Минобороны.

Ведомство отметило, что она была направлена ВСУ для атак по «гражданским объектам на территории Российской Федерации». Других подробностей министерство не привело, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Калужская область не имеет границы с Украиной. Регион граничит с территорией Москвы, с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями.

Модернизированные ракеты С-200 могут теоретически наносить удары по наземным целям на дальности до 600 км, рассказывал ТАСС «высокопоставленный источник в области воздушно-космической обороны». Он отметил, что эти ракеты были сняты с вооружения украинской армии десять лет назад, но хранились на складах и были впоследствии доработаны.

Минобороны уже сообщало о попытках ВСУ атаковать российскую территорию переделанными ракетами С-200. Начальник Генштаба Валерий Герасимов в середине июля поручил «организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение».

Предыдущей ночью над Калужской и Брянской областями сбили три беспилотника, Минобороны тогда обвинило в атаке Украину.

ПВО сбили над Калужской областью ракету С-200
ПВО сбили над Калужской областью ракету С-200

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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