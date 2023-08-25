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В Крыму разоблачили ячейку «Хизб ут-Тахрир»

Аксенов сообщил о задержании в Крыму шестерых членов ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

ФСБ во взаимодействии с Росгвардией пресекла деятельность ячейки «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация) в Крыму, сообщил в телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов. Шестерых участников организации задержали.

«Распространение идеологии терроризма, разжигание межнациональной и религиозной вражды — один из способов, который противник пытается использовать для дестабилизации ситуации в Крыму», — написал глава региона. Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ и Росгвардии за эффективную работу.

По данным ФСБ, дома у членов организации нашли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители, а также крупную денежную сумму в иностранной валюте. В ведомстве добавили, что участники ячейки вербовали в свои ряды крымских мусульман. Возбуждены уголовные дела.

В августе 2022 года ФСБ ликвидировала ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Джанкое и Ялте. В нее входили шесть россиян, которые вербовали местных мусульман. По версии ведомства, их деятельность координировали из Украины.

Теги
Крым Сергей Аксенов терроризм
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