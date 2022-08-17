ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Джанкое и Ялте
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Джанкое и Ялте законспирированную ячейку террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), говорится в сообщении ведомства.
По данным ФСБ, в эту ячейку входили шесть россиян. При координации эмиссаров террористической организации с Украины задержанные вели «целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии», а также вербовали местных мусульман, сообщили в ведомстве.
Дома у задержанных нашли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.
Задержание прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. «Киевский режим пытается использовать любые возможности для дестабилизации ситуации в Крыму», — написал он в Telegram.
Накануне утром на севере Крыма произошли взрывы и пожар на трансформаторной станции. В Минобороны России заявили, что на временном складе под Джанкоем была устроена диверсия, в результате которой сдетонировали боеприпасы.
После взрывов на севере Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам председателя Государственного совета республики Владимира Константинова, «очевидно», что «агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому».