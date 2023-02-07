ФСБ: задержаны четыре члена «ячейки исламистов» в Москве и Красноярске, вербующих в Сирию

ФСБ сообщила о разгроме «ячейки исламистов» в Москве и Красноярске

ФСБ задержала четверых; среди них подозреваемые в руководстве ячейкой, которая вербовала новобранцев в Сирию. Исламистскую группировку связывают с терактом в метро Петербурга в 2017 году

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», задержаны четверо подозреваемых в руководстве и участии в ней. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

«Члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов терструктуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывы к совершению преступлений террористического характера», — заявили в ФСБ.

Следователи также изъяли видеоматериалы организации, средства связи, банковские карты, электронные носители информации. Заведено уголовное дело.

Группировку «Катиба Таухид валь-Джихад» («Батальон единобожия и джихада») внесли в список запрещенных на территории России в 2019 году, СК называл ее причастной к организации теракта в петербургском метро в 2017-м. Тогда жертвами взрыва стали 16 человек. По информации портала Tracking Terrorism, группировку создали в 2013 году, она состоит в основном из граждан Узбекистана, а также связана с узбекскими и киргизскими радикальными исламистскими группами.

В конце января ведомство отчиталось о пресечении работы крымской ячейки другой запрещенной в России террористической организации — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Следователи задержали шестерых подозреваемых в участии в работе организации. В ФСБ уверены, что те «проводили целенаправленную работу» по распространению террористической идеологии в стране и «в процессе конспиративных собраний» вербовали сторонников из числа «местных мусульман».