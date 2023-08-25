Балицкий сообщил, что в Запорожской области «сжигают» западную технику

Российские войска сжигают в Запорожской области технику иностранную технику ВСУ, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью «РИА Новости».

«На Работино [ВСУ] пробиваются сейчас больше на Leopard, на Bradley— на иностранной технике. Жжем технику, уничтожаем противника. Мы стреляем — они падают», — сказал Балицкий. По его словам, ВСУ несет большое количество потерь. «До сумасшествия просто», — заявил он.

Работино — село в Пологовском районе Запорожской области, находящееся под контролем российских сил. Сам регион вошел в состав России осенью прошлого года, однако ВСУ по-прежнему контролируют около трети Запорожской области, включая город Запорожье. Село Работино фактически располагается на линии фронта — до позиций ВСУ от него около 10 км.

21 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что ВСУ задействовали свои основные резервы в боях за Работино (Запорожская область) и пытаются закрепиться на севере села, однако российские силы сдерживают наступление.

Чиновник отмечал, что по позициям ВСУ постоянно наносятся массированные артиллерийские удары, а также удары фронтовой авиации, «включая прилеты «умных» бомб ФАБ-500».