branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 102,47 (+0,23) Инвестиции, 24 авг, 17:33 Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 94,4 (-0,04) Инвестиции, 24 авг, 17:33
Минобороны сообщило об атаке 42 украинских беспилотников Политика, 05:19
Балицкий сообщил, что в Запорожской области «сжигают» западную технику Политика, 05:08
Полиция показала снимок Трампа при аресте Политика, 04:51
Warner Bros. перенесла сиквел «Дюны» из-за забастовки Общество, 04:25
Губернатор Севастополя сообщил о сбитых беспилотниках Политика, 03:51
Шольц исключил запрет русской культуры Политика, 03:26
В Пентагоне пообещали следить за деятельностью ЧВК «Вагнер» Политика, 03:22
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Трампа отпустили под залог после короткого ареста Политика, 03:08
Хунта Нигера разрешила армиям двух стран помочь в случае войны Политика, 02:41
Захарова заявила о превращении Украины в «непригодную для жизни землю» Политика, 02:07
CNN показал радиолокационный снимок с места крушения самолета Пригожина Политика, 02:05
ПВО сбили над Калужской областью ракету С-200 Политика, 01:34
Аэропорты Внуково и Домодедово закрыли на прием и вылет самолетов Общество, 01:27
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 01:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий сообщил, что в Запорожской области «сжигают» западную технику

Балицкий: российские войска сжигают в Запорожской области западную технику
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские войска сжигают в Запорожской области технику иностранную технику ВСУ, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в интервью «РИА Новости».

«На Работино [ВСУ] пробиваются сейчас больше на Leopard, на Bradley— на иностранной технике. Жжем технику, уничтожаем противника. Мы стреляем — они падают», — сказал Балицкий. По его словам, ВСУ несет большое количество потерь. «До сумасшествия просто», — заявил он.

Работино — село в Пологовском районе Запорожской области, находящееся под контролем российских сил. Сам регион вошел в состав России осенью прошлого года, однако ВСУ по-прежнему контролируют около трети Запорожской области, включая город Запорожье. Село Работино фактически располагается на линии фронта — до позиций ВСУ от него около 10 км.

21 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что ВСУ задействовали свои основные резервы в боях за Работино (Запорожская область) и пытаются закрепиться на севере села, однако российские силы сдерживают наступление.

Чиновник отмечал, что по позициям ВСУ постоянно наносятся массированные артиллерийские удары, а также удары фронтовой авиации, «включая прилеты «умных» бомб ФАБ-500».

Теги
Запорожская область Запорожье ВСУ Украина Евгений Балицкий
Материалы по теме
В Днепре и Запорожье прогремели взрывы
Политика
Балицкий заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны в Запорожье
Политика
Рогов сообщил о перехвате украинского дрона в районе Запорожской АЭС
Политика