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Байден во время ареста Трампа написал «отличный день»

Байден отреагировал на арест Трампа постом «отличный день»

Президент США Джо Байден написал в своем аккаунте в X (ранее Twitter) во время ареста экс-президента страны Дональда Трампа, что сегодня «отличный день».

«Кстати говоря, я думаю, что сегодня отличный день, чтобы пожертвовать на мою кампанию», — сообщил он.

25 августа экс-президента США Дональда Трампа арестовали в Джорджии, после чего отпустили под залог в размере $200 тыс. Он находился в тюрьме около 20 минут.

Трамп во время ареста прошел стандартную процедуру: сдал отпечатки пальцев, сфотографировался и взвесился (97,5 кг), полицейские измерили его рост (1,9 м). Офис шерифа округа Фултон опубликовал снимок при аресте (магшот) Трампа. Он стал первым среди всех президентов страны, у которого есть магшот.

«То, что здесь произошло, является пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого, и все это знают», — сказал Трамп после освобождения.

Власти Джорджии обвиняют Трампа во вмешательстве в президентские выборы в штате в 2020 году. Трамп отрицал свой проигрыш Байдену и требовал отменить результаты голосования в этом штате. В частности, один изпунктов обвинения — телефонный звонок в январе 2021 года, во время которого Трамп предлагал госсекретарю-республиканцу Джорджии Брэду Раффенспергеру помочь «найти 11 780 голосов».
 

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