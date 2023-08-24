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Помощник Кадырова анонсировал масштабное наступление российских войск

Помощник Кадырова Алаудинов: Россия начнет масштабное наступление в зоне СВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российская армия планирует уничтожить как можно больше техники и солдат ВСУ, а позже перейти в наступление, заявил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов в своем телеграм-канале.

«На данный момент наша задача максимально «размыть» технику и живую силу противника и уничтожить ее. А потом будут результаты другого характера. Уже нашего контрнаступления», — написал Алаудинов.

По словам помощника Кадырова, уровень подготовки украинских солдат сейчас отличается от того, что был в начале военной операции. «Враг не может нас удивить ничем. Ну, разве что своей уничтоженной техникой», — сказал он.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Российское Минобороны неоднократно заявляло о срыве попыток украинского наступления и больших потерях Киева.

Российские потери ведомство не раскрывает. Путин в июле говорил, что у России потери «в разы, более чем в десять раз <...> меньше, чем у противника».

Западные страны и Киев признали, что оно идет медленно. По словам президента Украины Владимира Зеленского, контрнаступление осложняется плотным минированием, но «направление правильное».

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Минобороны России в последние недели регулярно докладывает о продвижении на купянском направлении. В ведомстве 16 августа заявили, что под Купянском для украинских сил ситуация осложняется в связи с наступлением российской армии.

Украинские власти предложили населению района эвакуироваться.

Теги
наступление Военная операция на Украине Чечня
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