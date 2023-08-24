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Маск заявил о намерении подать в суд на Сороса

Илое Маск заявил о намерении подать в суд на Джорджа Сороса

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что намерен подать в суд на Джорджа Сороса. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Именно. X подаст судебный иск, чтобы остановить это. Жду не дождусь, когда начнется разбирательство!» — заявил Маск. Так бизнесмен ответил на комментарий другого пользователя к статье журналиста Бена Скаллана.

«Политики и НПО, финансируемые Джорджем Соросом, говорят, что число «инцидентов на почве ненависти» растет, но это не так. Данные показывают обратное: более высокий, чем когда-либо, уровень терпимости по отношению к меньшинствам. Причина, по которой они распространяют дезинформацию о ненависти, в том, что они оправдывают драконовские репрессии против свободы слова», — написал пользователь.

В материале, который он прокомментировал, утверждается, что неправительственные организации, финансируемые фондом Сороса «Открытое общество» (Open Society Foundations, признан нежелательной организацией в России), требуют ограничения свободы слова, поскольку политики распространяют дезинформацию, разжигающую ненависть. Поддерживаемые Соросом НПО, говорится в статье, продвигают программу цензуры в Ирландии и Шотландии, которая включает полицейские обыски домов, прослушки телефонов и проверку компьютеров.

В мае Маск сравнил Сороса со злодеем Магнето из серии комиксов «Люди Икс». «Вы предполагаете, что у него благие намерения. Это не так. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», — писал Маск.

Магнето — персонаж-мутант из комиксов Marvel, который обладает способностью генерировать и контролировать магнитные поля. Он считает мутантов эволюционно превосходящими людей. Магнето стремился завоевать мир, чтобы мутанты заменили людей в качестве доминирующего вида.

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Позже Маск извинился за свое сравнение. «Я хочу извиниться за этот пост. Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето», — написал он.

Теги
Илон Маск Джордж Сорос Twitter судебный иск НПО свобода слова цензура
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