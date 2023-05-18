Маск извинился перед персонажем из «Людей Икс» Магнето за сравнение с Джорджем Соросом

Маск извинился перед персонажем из «Людей Икс» за сравнение с Соросом

Бизнесмен Илон Маск извинился за твит, в котором сравнил американского миллиардера Джорджа Сороса с персонажем из комиксов «Люди Икс» Магнето. Он заявил, что был несправедлив по отношению к последнему.

Ранее Маск написал в Twitter, что, по его мнению, Сорос ненавидит человечество. Он сравнил его с антагонистом Магнето из комиксов про «Людей Икс».

«Я хочу извиниться за этот пост. Это было действительно несправедливо по отношению к Магнето», — позже написал Маск.

Магнето — персонаж-мутант из комиксов Marvel, который обладает способностью генерировать и контролировать магнитные поля. Он считает мутантов эволюционно превосходящими людей. Магнето стремился завоевать мир, чтобы мутанты заменили людей в качестве доминирующего вида.



При этом в ряде комиксов методы и философия Магнето, пережившего Холокост, проистекают из его стремления защитить мутантов от подобной участи.

Джордж Сорос родился в 1930 году в Венгрии в еврейской семье. Он получил образование в Лондонской школе экономики в Великобритании, а затем уехал жить в Нью-Йорк, где работал брокером и финансовым аналитиком и руководил фондом Double Eagle.

В 1970 году Сорос основал свой собственный фонд под названием Quantum, который специализировался на спекуляции валютами, ценными бумагами и биржевыми товарами. В 1992 году Сорос обвалил британский фунт, заработав на этом $1 млрд. С его деятельностью также связывают крах национальных валют Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и Тайваня.