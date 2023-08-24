Мэр Садовый: Львов зимой может остаться без электроснабжения на два месяца

Мэр Львова предупредил о возможных отключениях света на срок до 2 месяцев

Жители Львова на западе Украины зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, предупредил мэр Андрей Садовый.

«Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды», — цитирует мэра издание «Страна».

Садовый объяснил, что запас прочности энергетической системы сильно снизился из-за прошлогодних обстрелов. Мэр призвал «готовиться к очень сложным периодам».

В конце июня председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины работает «в режиме сниженной надежности» из-за полученных повреждений. По его словам, больше всего пострадали крупные городские агломерации: Одесса, Киев, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье.

Украинская энергосистема будет испытывать дефицит генерации в течение предстоящей осени и зимы, предупредил Кудрицкий. Ее, по словам главы «Укрэнерго», потребуется «сбалансировать за счет дополнительных факторов». Помочь сети можно путем экономии электроэнергии, увеличения потребления газа и импорта электричества из Европы, а также своевременных поставок необходимого оборудования, уточнил он.

Президент России Владимир Путин называл удары по украинским инфраструктурным объектам ответом на взрыв на Крымском мосту осенью прошлого года. После обстрелов в украинских регионах регулярно возникают проблемы с подачей электроэнергии.

Российская сторона не раз заявляла, что наносит удары только по военным объектам, атаки по гражданской инфраструктуре исключены. Минобороны среди целей называло склады боеприпасов, элементы военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики.