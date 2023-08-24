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Мэр Львова предупредил о возможных отключениях света на срок до 2 месяцев

Мэр Садовый: Львов зимой может остаться без электроснабжения на два месяца

Жители Львова на западе Украины зимой могут остаться без электроснабжения на срок до двух месяцев, предупредил мэр Андрей Садовый.

«Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды», — цитирует мэра издание «Страна».

Садовый объяснил, что запас прочности энергетической системы сильно снизился из-за прошлогодних обстрелов. Мэр призвал «готовиться к очень сложным периодам».

В конце июня председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины работает «в режиме сниженной надежности» из-за полученных повреждений. По его словам, больше всего пострадали крупные городские агломерации: Одесса, Киев, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье.

Украинская энергосистема будет испытывать дефицит генерации в течение предстоящей осени и зимы, предупредил Кудрицкий. Ее, по словам главы «Укрэнерго», потребуется «сбалансировать за счет дополнительных факторов». Помочь сети можно путем экономии электроэнергии, увеличения потребления газа и импорта электричества из Европы, а также своевременных поставок необходимого оборудования, уточнил он.

Президент России Владимир Путин называл удары по украинским инфраструктурным объектам ответом на взрыв на Крымском мосту осенью прошлого года. После обстрелов в украинских регионах регулярно возникают проблемы с подачей электроэнергии.

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Российская сторона не раз заявляла, что наносит удары только по военным объектам, атаки по гражданской инфраструктуре исключены. Минобороны среди целей называло склады боеприпасов, элементы военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики.

Теги
Львов Андрей Садовой электричество электроснабжение
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