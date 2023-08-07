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Военная операция на Украине ,  
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На Украине без электричества остались более 700 населенных пунктов

«Укрэнерго»: более 700 населенных пунктов в 13 областях Украины остаются без электричества
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Из-за боевых действий и непогоды более 700 населенных пунктов в 13 областях Украины остались без электричества, сообщили в телеграм-канале «Укрэнерго».

«Из-за боевых действий в общей сложности обесточенными остается 451 населенный пункт», — говорится в сообщении. Восстановление питания происходит по разрешению военных.

Еще 276 населенных пунктов остаются без электричества из-за погодных условий. Потребление электроэнергии растет из-за аномальной жары и активного использования кондиционеров, уточнили в компании.

Сейчас в дополнение к собственной генерации электроэнергия максимальной мощностью до 350 МВт импортируется из Словакии, еще до 40 МВт утром и вечером — из Молдавии, а экспорт отсутствует.

В конце мая Украина остановила экспорт электричества. В «Укрэнерго» объяснили, что это «связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны <...> и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления». Ранее Украина экспортировала электроэнергию в Молдавию, Словакию и Польшу.

В конце июля в «Укрэнерго» заявили о возобновлении экспорта электроэнергии в Словакию. Тогда на аукцион выставили 200 МВт. В компании добавили, что экспорт будет осуществляться только при избытке произведенной в стране электроэнергии.

Минобороны России неоднократно заявляло, что удары наносятся только по военным объектам или относящимся к военной инфраструктуре.

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