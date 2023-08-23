ФСБ: по украинским диверсантам в Брянской области был нанесен массированный артудар

ФСБ сообщила о массированном артударе по диверсантам в Брянской области

По пытавшимся проникнуть на территорию России в Брянской области 22 августа диверсантам нанесли массированный артудар, нарушения границы не допущено, заявили в ФСБ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

ФСБ сообщила подробности пресечения попытки украинских диверсантов 22 августа проникнуть на территорию России в Климовском районе Брянской области. Нарушения границы не допущено, подчеркивается в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.

«Совместно с приданными силами Министерства обороны РФ, Росгвардии по вооруженному формированию противника нанесен массированный артиллерийский удар», — сообщили в ФСБ (цитата по ТАСС).

О том, что в Климовском районе отражена атака украинских диверсантов, накануне сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. После «слаженных и героических действий» пограничников, военных и росгвардейцев в регионе велись «мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей», добавил он.

Телеграм-канал SHOT уточнял, что около 12:50 мск группа из восьми диверсантов попыталась пересечь границу в районе сел Сушаны и Забрама, при себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», на территорию России в районе поселка Луговой накануне пытались проникнуть «десятки» диверсантов, вплоть до 50 человек.

После начала боевых действий на Украине Брянская область регулярно подвергается обстрелам, ее неоднократно атаковали диверсанты. В регионе действуют высокий уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования, предусматривающий в том числе досмотры автотранспорта.

О предыдущей атаке украинских диверсантов в Брянской области ФСБ заявила 16 августа. Тогда в ходе боя в Стародубском районе области участники ДРГ использовали FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой, отметили в спецслужбе. Также на месте, где прошел бой, нашли иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации. По данным ФСБ, всего были убиты пятеро из шести членов ДРГ.