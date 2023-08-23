branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 17:08
Росавиация назвала имена пассажиров разбившегося бизнес-джета Политика, 23:03
Минобороны сообщило об ударах по «Джебхат ан-Нусре» в Сирии Политика, 22:59
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 22:59
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Брянской областью Политика, 22:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:47
Разбился самолет с Пригожиным в списке пассажиров. Главное Общество, 22:40
Суд арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе Неглинки Общество, 22:35
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
«Фонтанка» назвала состав пассажиров упавшего в Тверской области самолета Политика, 22:14
Дочь Резцовой ответила на вопрос о предательстве из-за смены гражданства Спорт, 22:09
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 22:07
Байдена проинформировали о крушении джета Пригожина в Тверской области Политика, 21:57
Блогерский клуб вышел в третий раунд Кубка России Спорт, 21:44
СК проверит версии внешнего воздействия и неполадок в джете Пригожина Политика, 21:34
Путин приехал на празднование 80-летия победы в Курской битве Общество, 21:31
Политика ,  
0 

Минобороны сообщило об ударах по «Джебхат ан-Нусре» в Сирии

Минобороны сообщило об ударах по пунктам управления «Джебхат ан-Нусры» в Сирии
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по пунктам управления группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

Удар нанесли по пунктам в деревне Батента в сирийской провинции Идлиб. В результате, по данным Минобороны, было убито до 25 боевиков, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объекты гражданской инфраструктуры.

Российское Минобороны объявило о начале ликвидации группировки «Джебхат ан-Нусра» в Идлибе в январе 2018 года. Борьба с ее силами продолжается до сих пор. Ведомство не раз заявляло о планах террористов организовать атаки, в том числе на авиабазу Хмеймим в Сирии.

В начале августа в ЦПВС сообщили об уничтожении штаба «Джебхат ан-Нусры» около Идлиба. В штабе в момент удара находились боевики.

Теги
Минобороны Сирия «Джебхат ан-Нусра» террористы
Материалы по теме
Сирийский военный пострадал после удара Израиля по окрестностям Дамаска
Политика
ВКС России уничтожили штаб «Джебхат ан-Нусры» в районе Идлиба в Сирии
Политика
В Минобороны сообщили об опасном сближении F-35 США с Су-35 в Сирии
Политика