Минобороны сообщило об ударах по «Джебхат ан-Нусре» в Сирии

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Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по пунктам управления группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

Удар нанесли по пунктам в деревне Батента в сирийской провинции Идлиб. В результате, по данным Минобороны, было убито до 25 боевиков, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объекты гражданской инфраструктуры.

Российское Минобороны объявило о начале ликвидации группировки «Джебхат ан-Нусра» в Идлибе в январе 2018 года. Борьба с ее силами продолжается до сих пор. Ведомство не раз заявляло о планах террористов организовать атаки, в том числе на авиабазу Хмеймим в Сирии.

В начале августа в ЦПВС сообщили об уничтожении штаба «Джебхат ан-Нусры» около Идлиба. В штабе в момент удара находились боевики.