Минобороны рассказало о начале ликвидации «Джабхат ан-Нусры» в Идлибе

Сирийские правительственные войска и союзники при поддержке ВКС России приступили к ликвидации группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России). Об этом заявили в Минобороны, сообщает «РИА Новости».

В ведомстве сообщили, что группировка, окруженная в восточной части провинции, состоит из более чем 1,5 тыс. человек. У боевиков имеются танки, БМП, орудия и минометы. В Минобороны добавили, что сирийские войска за последние сутки продвинулись на север от уже взятой авиабазы Абу-Духур на 6 км.

О том, что группировка «Джабхат ан-Нусры» окружена сирийской армией в провинции Идлиб, Минобороны сообщило 21 января. Незадолго до этого проправительственные формирования освободили авиабазу Абу-Духур.

Наступление сил Башара Асада при поддержке российской авиации и военных специалистов на военный аэродром в провинции Идлиб началось в декабре 2017 года. К 9 января правительственные силы подошли вплотную к авиабазе. Тогда же Турция вызвала послов России и Ирана и обвинила союзников Дамаска в нарушении режима прекращения огня в провинции и нападении на силы умеренной оппозиции. В то же время Турция начала военную операцию против курдского кантона Африн на территории сирийской провинции Алеппо.

Создание трех зон деэскалации было окончательно согласовано Россией, Ираном и Турцией в сентябре 2017 года в Астане. Они расположены в пригороде Дамаска — Восточной Гуте, в провинции Хомс, Идлиб, на юге страны.