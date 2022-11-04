В Минобороны России сообщили о планах террористов атаковать базу в Сирии
Боевики запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» планируют атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии, где располагается российский контингент, с использованием ударных беспилотников и дронов-камикадзе, заявил на брифинге замглавы Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Олег Егоров.
По его словам, в мастерских в районе населенного пункта Хербет-аль-Джауз, который находится в 15 км к северо-западу от города Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб, завершена сборка и подготовка к применению большого числа беспилотников с радиусом действия до 70 км.
«По вероятному замыслу террористов, большое количество БПлА может отвлечь средства ПВО российской группировки и нанести поражение объектам авиационной базы Хмеймим», — сказал Егоров.
Материал дополняется.