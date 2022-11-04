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В Минобороны России сообщили о планах террористов атаковать базу в Сирии

Минобороны: террористы планируют атаку с беспилотниками на авиабазу Хмеймим в Сирии

Боевики запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламская партия Туркестана» планируют атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии, где располагается российский контингент, с использованием ударных беспилотников и дронов-камикадзе, заявил на брифинге замглавы Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, в мастерских в районе населенного пункта Хербет-аль-Джауз, который находится в 15 км к северо-западу от города Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб, завершена сборка и подготовка к применению большого числа беспилотников с радиусом действия до 70 км.

«По вероятному замыслу террористов, большое количество БПлА может отвлечь средства ПВО российской группировки и нанести поражение объектам авиационной базы Хмеймим», — сказал Егоров.

Материал дополняется.

Теги
Минобороны Сирия «Джебхат ан-Нусра» Хмеймим авиабаза
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