ВКС России уничтожили штаб «Джебхат ан-Нусры» в районе Идлиба в Сирии

Российские воздушно-космические силы (ВКС) совместно с сирийскими ВВС уничтожили штаб запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» около города Идлиб в Сирии. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В штабе в момент удара находились лица, причастные к организации и проведению диверсий и терактов против сирийских правительственных сил и мирного населения, сказал он.

Российское Минобороны объявило о начале ликвидации группировки «Джебхат-ан-Нусра» в Идлибе в январе 2018 года. Борьба с ее силами продолжается до сих пор. Ведомство не раз сообщало о планах террористов организовать атаки, в том числе на авиабазу Хмеймим в Сирии, где располагается российский контингент.

Летом 2016 года «Джабхат ан-Нусра» объявила о смене названия и намерении разорвать отношения с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). В результате группировка стала называться «Фронт Фатх аш-Шам» («Фронт завоевания Сирии»).

Основная часть российских сил была выведена с территории Сирии в конце 2017 года. Военные России остались только на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе, эти базы Москва арендует на 49 лет. Они находятся на побережье Средиземного моря на западе страны.