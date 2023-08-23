«Роскосмос» поздравил индийцев с успешным прилунением «Чандраян-3»

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Российская государственная корпорация «Роскосмос» поздравила индийских ученых и конструкторов, работавших над лунной экспедицией, с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3».

Пост с поздравлением опубликован в телеграм-канале госкорпорации.

«Поздравляем индийских коллег с успешным прилунением аппарата «Чандраян-3». Исследования Луны важны для всего человечества, в будущем она может стать площадкой для освоения дальнего космоса», — говорится в сообщении.

Успешная посадка индийской автоматической лунной станции «Чандраян-3» произошла в середине дня 23 августа. За процедурой в прямом эфире наблюдал премьер Нарендра Моди.



Ракета с лунным модулем стартовала 14 июля, 5 августа корабль вышел на орбиту вокруг Луны, а 12 августа посадочный модуль «Чандраян-3» отделился от перелетного.

Предыдущая миссия — «Чандраян-2» — потерпела неудачу в 2019 году: при попытке мягкой посадки аппарат разбился.

Индийский аппарат некоторое время находился на окололунной орбите одновременно с российским аппаратом «Луна-25». Он стартовал с космодрома Восточный 11 августа и 16 августа был уже на орбите вокруг Луны.

Однако при посадке произошла нештатная ситуация, двигатель, обеспечивавший торможение спускаемого модуля, проработал дольше расчетного времени, и 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации. На следующий день госкорпорация сообщила, что первая за почти 50 лет российская попытка посадить на Луну аппарат закончилась неудачей, станция разбилась.