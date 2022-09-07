Суд продлил арест вывезенной в Чечню жене экс-судьи Янгулбаева до декабря
Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и мать правозащитника Абубакара Янгулбаева, останется под арестом до 12 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Грозного, который вынес решение.
РБК направил запрос в Ленинский районный суд Грозного.
В январе Мусаеву, которая вместе с супругом жила в Нижнем Новгороде, увезли в неизвестном направлении вооруженные люди в гражданской одежде, которые предъявили постановление чеченского следствия о принудительном приводе на допрос. Мусаева была свидетельницей по уголовному делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году. Женщину вывели на улицу без верхней одежды, для нее не взяли необходимые лекарства (у Мусаевой сахарный диабет).
Чеченские власти затем заявили, что женщину поместили в спецприемник МВД по республике за оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Затем Мусаеву обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, в начале февраля ее отправили под арест. Защита обжаловала приговор, однако Верховный суд Чечни оставил его без изменений.
Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев называл дело в отношении матери «фейковым» и говорил, что оно «не соответствует действительности». Ее супруг Сайди Янгулбаев заявлял, что дело против Мусаевой — это «заказ» главы республики Рамзана Кадырова.
В адрес семьи Янгулбаевых после того, как Мусаеву увезли в Грозный, не раз поступали угрозы. Кадыров заявлял, что Янгулбаевых «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») на чеченском языке заявил в адрес семьи: «У нас с вами вражда, война, кровная месть». В Чечне также прошел митинг против Янгулбаевых, участники которого растоптали и сожгли плакаты с изображением членов этой семьи.
С Янгулбаевыми связывают «Народное движение «Адат» (Минюст внес его в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в целях противодействия экстремистской деятельности). Движение вело Telegram-канал, который критиковал Кадырова и был признан в Чечне экстремистским. Администратором канала считают другого сына экс-судьи, правозащитника Ибрагима Янгулбаева.