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Путин назвал причину кризиса на Украине

Путин: стремление Запада к гегемонии в мире привело к кризису на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Стремление западных стран сохранить гегемонию в мире привело к тяжелому кризису на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании БРИКС.

«Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война», — отметил он.

Российский лидер назвал конфликт на Украине «войной на истребление», которая длится «в течение восьми лет».

Он подчеркнул, что страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — выступают против гегемонии и политики неоколониализма и поддерживают формирование многополярного миропорядка, основанного на международном праве.

Путин неоднократно возлагал ответственность за разжигание и жертвы конфликта на Украине на западные элиты и киевский режим.

Так, в послании к Федеральному собранию в феврале 2023 года, он отмечал, что сегодня власть в Киеве «обслуживает» не национальные интересы страны, а интересы третьих сторон. По словам российского лидера, Запад использует Украину «как таран против России и как полигон». Он предупредил, что чем более дальнобойное оружие западные страны будут поставлять Киеву, тем дальше российские военные должны будут отодвигать угрозу от своих границ.

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В декабре 2022 года Путин говорил, что в основе конфликта на Украине лежит политика Запада, направленная на «растаскивание исторической России». Он пояснил, что в основе политики западных стран лежит принцип «разделяй и властвуй».

До этого президент России называл две причины начала спецоперации. Первая — планы НАТО по расширению за счет Украины, вторая — отказ Киева соблюдать минские соглашения.

Западные страны осудили российскую спецоперацию, выразили поддержку Киеву и ввели против Москвы жесткие санкции. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

Теги
Владимир Путин Запад Украина кризис
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