Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Лавы двумя гранатами

Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли село Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания», — написал Гладков.

Накануне, 22 августа, под обстрел ВСУ попал еще один населенный пункт в Белгородской области — село Поповка Краснояружского района. По словам Гладкова, никто тогда не пострадал. При этом в одном частном домовладении были выбиты окна, повреждены фасад здания и забор, а также линия газоснабжения.

21 августа Белгородская область как минимум трижды подвергалась атаке ВСУ. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа украинские военные сбросили с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета. В Белгородском районе российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Еще один дрон был сбит в Шебекинском городском округе в районе села Безлюдовка.