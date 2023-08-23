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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Лавы двумя гранатами

Глава Белгородской области Гладков: ВСУ сбросили две гранаты на санаторий в селе Лавы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли село Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Противник сбросил на территорию санатория две гранаты с БПЛА. Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания», — написал Гладков.

Накануне, 22 августа, под обстрел ВСУ попал еще один населенный пункт в Белгородской области — село Поповка Краснояружского района. По словам Гладкова, никто тогда не пострадал. При этом в одном частном домовладении были выбиты окна, повреждены фасад здания и забор, а также линия газоснабжения.

21 августа Белгородская область как минимум трижды подвергалась атаке ВСУ. В селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа украинские военные сбросили с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета. В Белгородском районе российская ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Еще один дрон был сбит в Шебекинском городском округе в районе села Безлюдовка.

Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Лавы двумя гранатами
Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Лавы двумя гранатами

Теги
Персоны
ВСУ Белгородская область Вячеслав Гладков санаторий гранаты
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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