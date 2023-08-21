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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области сбили украинский беспилотник самолетного типа

В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские силы ПВО сбили в Белгородской области беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатора Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе села Безлюдовка», — написал Гладков.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны сообщило, что дрон был уничтожен 21 августа около 16:00.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Там также заверили, что разрушений и пострадавших не было.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину о двух беспилотных аппаратах, которые были сбиты силами ПВО в регионе. По данным Минобороны, на подлете к Москве были сбиты два украинских беспилотника. При этом столичные аэропорты Домодедово и Внуково останавливали вылет и прием самолетов.

Еще один дрон атаковал село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа Белгородской области. Беспилотник сбросил «осколочный боеприпас для гранатомета», в результате получил повреждения автомобиль.

Также был сбит беспилотник в Калужской области, пострадавших и разрушений не было.

Минобороны позже сообщило, что беспилотник самолетного типа был сбит над Белгородской областью около 14:30.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков Минобороны беспилотники
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