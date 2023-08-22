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В Москве-реке нашли еще одно тело участника экскурсии по коллекторам

В Москве-реке у «Зарядья» нашли еще одно тело участника экскурсии по коллекторам
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве-реке, в районе парка «Зарядье», обнаружили еще одно тело, сообщают «Известия», Baza и Shot. По данным «Известий», это тело 47-летнего Дмитрия Маркушкина, который был участником экскурсии с диггером по подземной реке Неглинке.

Baza также сообщает, что, по предварительным данным, тело, найденное в Москве-реке, принадлежит восьмому погибшему во время похода по коллекторам. Shot уточнил, что тело мужчины нашли под Парящим мостом в Москве.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Москве.

Диггеры провели экскурсию два дня назад — 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждения МЧС и городских служб о сильном ливне. Всего на экскурсию записались восемь человек.

Группа спустилась в подземелье, однако из-за начавшегося ливня выбраться оттуда не смогла, все участники экскурсии погибли. Первые тела были обнаружены в ночь на 21 августа. Среди погибших есть несовершеннолетние. Днем 22 августа в Следственном комитете сообщали об обнаружении тел всех участников экскурсии. «112» поясняет, что во время поисковой операции сегодня возникла путаница и на самом деле было обнаружено не четыре тела, как сообщалось ранее, а три.

Опрошенные РБК диггеры назвали невнимательность к прогнозу погоды основной причиной произошедшего.

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СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Петербурге был задержан гендиректор компании «Спутник», организовавшей экскурсию, — Александр Ким. По сведениям ТАСС, после допроса следователи задержали и еще одного организатора экскурсии по подземным коллекторам — Никиту Дубаса.

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Москва-река Москва Неглинка
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