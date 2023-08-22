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Тимати предложил выкупить обанкротившуюся в России сеть Domino's Pizza

Рэпер Тимати предложил владельцам Domino's Pizza продать ему российскую часть бизнеса
Domino’s pizza DPZ $379,05 Купить
Тимур Юнусов (Тимати) (в центре)
Тимур Юнусов (Тимати) (в центре) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) после заявления нидерландской компании DP Eurasia о банкротстве Domino's Pizza в России предложил его владельцам выкупить российское подразделение.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

DP Eurasia — франчайзер бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии.

«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza, прошу руководство связаться с нами c Антоном Пинским и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», — написал Тимати.

Рэпер подчеркнул, что с ресторатором Пинским у них уже есть опыт успешного сотрудничества. В прошлом году они выкупили активы Starbucks в России и открыли в помещениях кофеен сеть под названием Stars Coffee.

После начала военной операции на Украине и сокращения присутствия иностранного бизнеса в России DP Eurasia объявила об отказе от роялти и инвестиций на российском рынке. Однако рестораны продолжили работу, хотя их число сократилось: в марте их было 188, но к октябрю число сократилось до 171.

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В первой половине 2022 года в компании заявили о падении продаж в России на 2,6%. Отрицательную динамику сопоставимых продаж DP Eurasia объяснили работой в «сложной геополитической и экономической обстановке».

В декабре компания допустила продажу российского бизнеса.

21 августа 2023 года DP Eurasia объявила, что начала процесс банкротства российского подразделения из-за невозможности продать бизнес. Внешний долг сети в 520 млн руб. был погашен турецким дочерним предприятием за счет имеющихся денежных средств.

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Тимур Юнусов / Тимати фото

Тимур Юнусов / Тимати

певец, продюсер, бизнесмен

15 августа 1983 года
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