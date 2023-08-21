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Владелец Domino's Pizza в России начал банкротство

Владелец Domino's Pizza в России DPRussia начал банкротство
Мастер-франчайзи Domino's Pizza пытался продать российский бизнес, но спустя полгода отказался от этих планов, решив начать банкротство. Долг российского подразделения в 520 млн руб. погашен турецкой стороной
Domino’s pizza DPZ $379,05 -0,85% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нидерландская компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino`s Pizza в России, прекратила попытки продать российское подразделение DP Russia и начала процесс его банкротства. Об этом объявила пресс-служба.

Компания пояснила, что шаг вызван «все более усложняющейся обстановкой». Внешний долг российского подразделения в 520 млн руб. был полностью погашен турецким дочерним предприятием за счет имеющихся денежных средств.

DP Eurasia — франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии.

В середине марта, вскоре после начала Россией военной операции на Украине и сокращения присутствия иностранного бизнеса в стране, DP Eurasia объявила об отказе от роялти и инвестиций на российском рынке. Компания подчеркнула, что работа ее 188 ресторанов продолжается. Руководство пообещало «держать этот вопрос в поле зрения в будущем в свете геополитической ситуации». К октябрю у DP Eurasia уже был 171 ресторан в России.

Возможность продажи российского бизнеса DP Eurasia допустила в конце декабря. Компания занялась «оценкой своего присутствия в России, влияния санкций и способности продолжать обслуживать своих клиентов».

Domino's Pizza зафиксировала падение сопоставимых продаж в России на 2,6% в рублевом исчислении за первое полугодие 2022-го. В целом продажи DP Eurasia в России в январе—июне достигли 492,7 млн турецких лир, что соответствовало около 2,5 млрд руб. по средневзвешенному курсу за полугодие.

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