В России упали продажи Domino's Pizza

Владелец российских пиццерий под американским брендом Domino's Pizza зафиксировал падение продаж, в том числе в интернете. Это следствие «сложной геополитической и экономической» обстановки

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Турецкая DP Eurasia, мастер-франчайзи американской Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, сообщила в своей отчетности о падении в первой половине 2022 года сопоставимых продаж в России на 2,6% в рублевом исчислении. Этот показатель позволяет сравнивать выручку одних и тех же точек, работавших не менее 52 недель до начала первого месяца отчетного периода, и тем самым дает понимание об операционной успешности бизнеса.

В целом продажи DP Eurasia в России в январе—июне 2022 года достигли 492,7 млн турецких лир, что соответствует около 2,5 млрд руб. по средневзвешенному курсу за полугодие. При этом компания в своей отчетности обращает внимание на то, что турецкая лира резко обесценилась. Динамика сопоставимых продаж приводится без учета валютных колебаний.

В России сейчас работают 184 ресторана Domino's Pizza, половина которых в собственности DP Eurasia, половину развивает франчайзи на местах. Но основным каналом продаж является интернет — заказы через собственный сайт и через агрегаторов. Онлайн-продажи в первой половине 2022 года обеспечили 93,5% всей российской выручки. При этом сопоставимые продажи в интернете в рублевом выражении снизились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,5%.

Отрицательную динамику сопоставимых продаж DP Eurasia объясняет работой в «сложной геополитической и экономической обстановке». В начале марта компания объявила, что на фоне военной спецоперации на Украине ограничит инвестиции в России и откажется от роялти российских предприятий. Сейчас DP Eurasia продолжает сокращать инвестиции и оптимизировать работу, что привело к закрытию четырех заведений в первом полугодии этого года.

РБК направил запрос в российский офис DP Eurasia.

DP Eurasia называет себя третьей по величине сетью пиццерий в России. В Москве рестораны Domino's Pizza в прошлом году входили в десятку самых популярных заведений общепита: по данным исследовательской компании Ipsos, эти пиццерии посещали 12,1% москвичей, пользующихся услугами общепита (для сравнения: самую популярную в 2021 году сеть McDonald's посещали 55,4% жителей столицы).

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Финансовый директор «Додо Пицца» Кирилл Вырыпаев уверяет, что сеть фиксирует рост спроса, что может быть связано с тем, что до середины июня были закрыты рестораны McDonald's (теперь — «Вкусно — и точка»). Во втором квартале 2022 года оборот компании вырос на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Вырыпаев, не уточнив абсолютных значений.