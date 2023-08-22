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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Из Внуково и Домодедово перенаправили девять рейсов на фоне атаки дронов

Росавиация: из Внуково и Домодедово перенаправили девять рейсов на фоне атаки дронов
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Атаки беспилотников на Москву
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Девять рейсов были перенаправлены в другие аэропорты во время ограничения полетов во Внуково и Домодедово в ночь на 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Из них девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты», — заявили в ведомстве.

Позже пассажиров доставили в аэропорты назначений. В настоящее время аэропорты Московского авиаузла и аэропорт Жуковский работают штатно, добавили в Росавиации.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках — в Красногорске и в поселке Часцы Одинцовского городского округа. Минобороны добавило, что еще два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в Брянской области. Пострадавших в результате всех предотвращенных атак не было, отметили в ведомстве.

После атаки были закрыты столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово. Был задержан 31 рейс. Позже аэропорты возобновили свою работу.

С начала военной операции Москва и область более 10 раз подвергались атакам беспилотников. В Кремле такие атаки называли «актом отчаяния» Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Киев прибегает к атакам гражданских объектов из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления.

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Росавиация Внуково Домодедово беспилотники
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