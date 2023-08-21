Минобороны заявило об улучшении позиций в районе Купянска

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Российские войска улучшили свои позиции на купянском направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«На купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю», — отметили в военном ведомстве.

Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что вооруженные силы Украины оставили село Синьковка под Купянском.



«Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», — сказал Ганчев.

Ранее Минобороны Украины признало осложнение ситуации в районе Купянска.

Украинские власти вывезли из Купянского района Харьковской области 204 человека после начала массовой эвакуации, из них — 111 за последние сутки, сообщил 13 августа в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.



Среди эвакуированных из района 71 ребенок и четыре человека с инвалидностью, уточнил он.



9 августа исполняющий обязанности главы военной администрации Купянского района Андрей Канашевич призвал жителей «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины». Синегубов тогда уточнил, что, предварительно, эвакуация затронет более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей.

Купянск находился под контролем российских сил с начала спецоперации в феврале 2022 года. В сентябре того же года город перешел под контроль украинской администрации.