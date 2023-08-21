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Минобороны заявило об улучшении позиций в районе Купянска

Минобороны: российские войска улучшили позиции в районе Купянска
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска улучшили свои позиции на купянском направлении, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«На купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю», — отметили в военном ведомстве.

Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что вооруженные силы Украины оставили село Синьковка под Купянском.

«Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», — сказал Ганчев.

Ранее Минобороны Украины признало осложнение ситуации в районе Купянска.

Украинские власти вывезли из Купянского района Харьковской области 204 человека после начала массовой эвакуации, из них — 111 за последние сутки, сообщил 13 августа в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

Среди эвакуированных из района 71 ребенок и четыре человека с инвалидностью, уточнил он.

9 августа исполняющий обязанности главы военной администрации Купянского района Андрей Канашевич призвал жителей «ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины». Синегубов тогда уточнил, что, предварительно, эвакуация затронет более 11 тыс. человек, в том числе 600 детей.

Купянск находился под контролем российских сил с начала спецоперации в феврале 2022 года. В сентябре того же года город перешел под контроль украинской администрации.

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Теги
Купянск Харьковская область Минобороны
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