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Медведев предложил европейцам «не играть в самолетики»

Медведев предложил ЕС «не играть в самолетики» и показал сбитый «Мессершмитт»
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал решение европейских стран о поставках самолетов F-16 на Украину. Он процитировал главу МИД Германии Анналену Бербок, назвавшую это «хорошим днем для Европы» и Украины.

«Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал её последним днём», — написал Медведев.

К своему посту он прикрепил фотографию сбитого и горящего самолета «Мессершмитт» с символикой Люфтваффе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию, где провел переговоры, по итогам которых обе страны пообещали передать Киеву американские истребители F-16. По словам украинского лидера, Амстердам отправит Украине 42 самолета. Дания передаст 19 истребителей. Первая группа — шесть самолетов — отправится на Украину «ближе к Новому году».

Обе страны предупреждали, что Киев получит истребители после успешного завершения подготовки украинских военных. Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что подготовка летчиков, технического персонала и инженеров началась, она продлится не менее шести месяцев.

Российские власти осуждают поставки западной техники Украине, утверждая, что это лишь затягивает конфликт.

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Дмитрий Медведев Германия F-16 Украина
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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