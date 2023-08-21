Медведев предложил европейцам «не играть в самолетики»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале прокомментировал решение европейских стран о поставках самолетов F-16 на Украину. Он процитировал главу МИД Германии Анналену Бербок, назвавшую это «хорошим днем для Европы» и Украины.

«Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал её последним днём», — написал Медведев.

К своему посту он прикрепил фотографию сбитого и горящего самолета «Мессершмитт» с символикой Люфтваффе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию, где провел переговоры, по итогам которых обе страны пообещали передать Киеву американские истребители F-16. По словам украинского лидера, Амстердам отправит Украине 42 самолета. Дания передаст 19 истребителей. Первая группа — шесть самолетов — отправится на Украину «ближе к Новому году».

Обе страны предупреждали, что Киев получит истребители после успешного завершения подготовки украинских военных. Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что подготовка летчиков, технического персонала и инженеров началась, она продлится не менее шести месяцев.

Российские власти осуждают поставки западной техники Украине, утверждая, что это лишь затягивает конфликт.