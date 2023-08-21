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В Дагестане нашли 12 тонн селитры вблизи двух АЗС

Глава Дагестана Меликов поручил провести проверку из-за найденных рядом с АЗС 12 т селитры
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Дагестане в селе Бабаюрт рядом с двумя автозаправочными станциями обнаружили 12 т аммиачной селитры, сообщил глава региона Сергей Меликов со ссылкой на информацию, полученную от МВД. Его слова приводятся в телеграм-канале администрации республики.

«Недели не прошло с той страшной трагедии! 35 человек погибло! Не все жертвы еще похоронены! И вот я узнаю, что в селе Бабаюрт на складе в 600 квадратных метров в сегодняшнюю жару хранится взрывоопасное вещество в непосредственной близости к двум АЗС!» — заявил Меликов. По его словам, склад был найден местным участковым.

Глава региона поручил провести проверку в связи с произошедшим и принять необходимые меры.

Вечером 14 августа на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел взрыв. Пожар начался на станции технического обслуживания, потом он перекинулся на близлежащие строения. В одном из них был склад селитры, ее воспламенение привело к взрыву.

В результате были повреждены более 400 строений. Погибли 35 человек, более 100 пострадали.

По словам главы Дагестана, трагедия произошла из-за «жадности и алчности» тех, кто нарушил меры безопасности. «Недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора», — заявил он.

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СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). По одной из версий следствия, взрыв произошел из-за «нарушения хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками». Суд арестовал Эльдара Насрулаева, который является владельцем магазина удобрений вблизи места взрыва, где в том числе хранилась и селитра.

Теги
Дагестан Сергей Меликов АЗС селитра проверка
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