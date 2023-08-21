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Как ищут утонувших в Москве диггеров. Видео

Появились кадры операции по поиску утонувших диггеров в Москве

Как ищут утонувших в Москве диггеров. Видео
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В Москве в коллекторе нашли труппы людей. Это были диггеры-любители, которые пошли на экскурсию по подземным коллекторам в Москве. Сначала было известно о двух погибших — их нашли в коллекторе, откуда вода впадает в Москву-реку около Москворецкой набережной. Потом нашли тело третьего человека.

Они ушли гулять по коллекторам накануне, 20 августа. В тот день на Москву обрушился сильный ливень, из-за которого затопило некоторые улицы, а из-за сильных осадков — рухнули крыши концертного зала, подтопило станцию метро «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро.

Теги
диггеры Москва
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