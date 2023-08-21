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В Москве-реке после дождей выловили трупы диггеров

В Москве-реке после дождя выловили трупы двух диггеров
Фото: maradon 333 / Shutterstock
Фото: maradon 333 / Shutterstock

В центре столицы в Москве-реке обнаружили трупы двух человек. Об этом сообщают РЕН ТВ и «Московский комсомолец». По данным изданий, это тела диггеров-любителей, исследовавших подземные коллекторы Москвы.

По данным «МК», первый труп обнаружили в коллекторе, впадающем в Москву-реку в районе Москворецкой набережной, 20 августа в 16.30. Второе тело нашли примерно там же 21 августа около 5 часов утра. РЕН ТВ уточняет, что погибшие — девушка 15 лет (ее обнаружили первой) и 17-летний парень.

«МК» указывает, что в ночь на 21 августа в полицию обратился пенсионер, который сообщил о пропаже родственников: сына, внучки и племянника, которые отправились на экскурсию по подземным коллекторам Москвы в районе Неглинной улицы. По его словам, с 11:00 утра воскресенья они не выходили на связь.

РЕН ТВ сообщает, что, по предварительным данным, погибшие в составе группы вместе со своим дядей ходили исследовать столичные коллекторы, когда на Москву обрушился ливень. Из-за резкого подъема уровня воды люди не успели выбраться наружу, после их тела вынесло в реку. Сколько человек было в группе диггеров, издания не указывают.

По данным телеграм-каналов Shot и «112», из коллектора достали родственников сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина — его 15-летнюю дочь и 17-летнего племянника.

РБК обратился за комментарием в следственное управление СК по Москве.

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