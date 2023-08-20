branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Консультант Госдепа назвал единственный путь для победы Украины Политика, 18:56
«Страна.ua» узнала причины взрыва на складе центра МВД в Киеве Общество, 18:46
Два участника Ironman в Ирландии погибли во время соревнований Спорт, 18:31
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 18:22
«Зенит» сообщил о проблемах фанатов с полицией перед игрой со «Спартаком» Спорт, 18:19
Эксперты назвали возможные причины крушения «Луны-25» Технологии и медиа, 18:11
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 17:38
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Футболист сборной России забил дебютный гол за французский клуб Спорт, 17:37
В Москве произошли сбои в движении транспорта из-за ливней Общество, 17:34
Власти Бурятии предложили поменять закон о Байкале из-за размытия на БАМе Политика, 17:31
Магнус Карлсен «пожал руку» отсутствующему сопернику на Кубке мира. Видео Спорт, 17:19
Ласицкене заявила, что «сделала выводы» о ВФЛА из-за отказа в призовых Спорт, 17:01
Профессор МГУ Маслов — РБК: «Китай всегда хватает то, что плохо лежит» Pro, 16:54
Германия предложила выделять на помощь Киеву €5 млрд в год Политика, 16:49
Общество ,  
0 

В Москве произошли сбои в движении транспорта из-за ливней

Дептранс: в Москве возможны задержки транспорта из-за ливня
Из-за сильных дождей в Москве подтопило вестибюль станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии и торговый центр «Парк 11», была повреждена крыша концертного зала VK Stadium

В Москве произошли сбои в движении транспорта из-за ливней
Video

В Москве в течение дня возможны локальные задержки наземного транспорта из-за погодных условий, могут быть изменены некоторые маршруты, сообщается в телеграм-канале городского дептранса.

Так, из-за подтопления проезжей части было перекрыто движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели.

Утром и днем 20 августа на Москву и Подмосковье обрушились сильные дожди. Утром столичный МЧС предупреждал о кратковременных дождях и ливнях, а также грозе и граде в отдельных районах города, порывистом ветре со скоростью 12-17 м/с. В 15:00 предупреждение продлили до конца суток 20 августа. Гидрометцентр объявил в столице оранжевый (опасный) уровень погодной опасности.

«В период с 15:00 до 16:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков», — сообщили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы. Наибольшее количество осадков зафиксировали в Северо-восточном административном округе (33 мм), Северном административном округе (30 мм) и Северо-западном административном округе (30 мм).

Из-за ливней в московском метро подтопило вестибюль станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (в районе СВАО), которую открыли в марте текущего года. Позже воду убрали, станция возобновила работу в штатном режиме.

Читайте на РБК Pro
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами

Кроме того, ливень повредил крышу концертного зала VK Stadium на Ленинградском проспекте, вода залила сцену и танцпол, из здания эвакуировали более 1 тыс. человек, писал телеграм-канал Baza. «Произошел сбой в работе ливневой системы, с нарушением герметизации одной из труб», — рассказали РБК в пресс-службе VK Stadium, добавив, что пострадавших нет, протечка устранена, завтра площадка будет работать в штатном режиме.

Также из-за дождей затопило магазин техники DNS в торговом центре «Парк 11» на улице Тимирязевской в Москве.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова, Анастасия Куницына
Москва дожди ливни Дептранс затопления
Материалы по теме
Море в аэропорту Франкфурта: как самолеты подтопило из-за дождей
Общество
Власти Москвы предупредили о грозе и ливне во второй половине дня
Общество