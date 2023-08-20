В Москве произошли сбои в движении транспорта из-за ливней

Из-за сильных дождей в Москве подтопило вестибюль станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии и торговый центр «Парк 11», была повреждена крыша концертного зала VK Stadium

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В Москве в течение дня возможны локальные задержки наземного транспорта из-за погодных условий, могут быть изменены некоторые маршруты, сообщается в телеграм-канале городского дептранса.

Так, из-за подтопления проезжей части было перекрыто движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели.

Утром и днем 20 августа на Москву и Подмосковье обрушились сильные дожди. Утром столичный МЧС предупреждал о кратковременных дождях и ливнях, а также грозе и граде в отдельных районах города, порывистом ветре со скоростью 12-17 м/с. В 15:00 предупреждение продлили до конца суток 20 августа. Гидрометцентр объявил в столице оранжевый (опасный) уровень погодной опасности.

«В период с 15:00 до 16:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков», — сообщили в телеграм-канале городского хозяйства Москвы. Наибольшее количество осадков зафиксировали в Северо-восточном административном округе (33 мм), Северном административном округе (30 мм) и Северо-западном административном округе (30 мм).

Из-за ливней в московском метро подтопило вестибюль станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (в районе СВАО), которую открыли в марте текущего года. Позже воду убрали, станция возобновила работу в штатном режиме.

Кроме того, ливень повредил крышу концертного зала VK Stadium на Ленинградском проспекте, вода залила сцену и танцпол, из здания эвакуировали более 1 тыс. человек, писал телеграм-канал Baza. «Произошел сбой в работе ливневой системы, с нарушением герметизации одной из труб», — рассказали РБК в пресс-службе VK Stadium, добавив, что пострадавших нет, протечка устранена, завтра площадка будет работать в штатном режиме.

Также из-за дождей затопило магазин техники DNS в торговом центре «Парк 11» на улице Тимирязевской в Москве.