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Сорвавшего с детей нашивки с Z мужчину обвинили в дискредитации ВС

Полиция Воронежа задержала мужчину, напавшего на подростков из-за Z-символики
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В Воронеже задержали мужчину за агрессивное поведение и дискредитацию Вооруженных сил, сообщило главное управление МВД по региону.

«Проведенной проверкой установлено, что 38-летний мужчина в мае текущего года публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, а также нецензурно выражался в их адрес», — говорится в сообщении.

МВД сослалось на видео, которые были опубликованы в Сети. По данным «РИА Новости», инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа. Мужчина сорвал с подростков нашивки с Z-символикой. «МК Воронеж» писал, что мужчина также заявлял о желании воевать на стороне ВСУ.

В отношении мужчины составили два протокола. Его обвиняют по статьям о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Максимальное наказание по первой статье — штраф до 1 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток, по второй — штраф до 50 тыс. руб. для физических лиц.

«Материалы будут направлены для рассмотрения и принятия решения в Железнодорожный районный суд Воронежа», — добавили в полиции.

В апреле Следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, который оскорбил ребенка в шапке с символом спецоперации — буквой Z. По статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК) максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

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Как рассказала полицейским мать мальчика, мужчина называл ребенка «придурком», «идиотом» и довел его до слез. Женщина добавила, что отец мальчика участвует в военной операции на Украине, а ее сын сам решил носить такую шапку.

В начале августа суд на Урале прекратил уголовное дело. Мужчину обязали выплатить штраф в размере 7 тыс. руб.

Однако Генпрокуратура заявила, что это решение будет обжаловано, так как в разбирательстве не участвовал потерпевший или его законный представитель.
 

Теги
полиция Воронеж Военная операция на Украине задержание
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