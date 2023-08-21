В Эквадоре пройдет второй тур выборов президента
Во второй тур президентских выборов в Эквадоре прошли Луиса Гонсалес от «Гражданской революции» и сын одного из богатейших людей страны Даниэль Нобоа, следует из данных на сайте Национального избирательного совета.
Луиса Гонсалес, единственная женщина среди кандидатов на пост главы государства и ставленница экс-президента Рафаэля Корреа, получила 33,28% голосов, Нобоа — 23,68%, следует из данных совета после подсчета 91,88% голосов.
Основные соперники Гонсалес и Нобоа признали поражение.
Для победы в первом туре кандидат должен набрать абсолютное большинство голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%.
Гонсалес в предвыборной кампании обещала бороться с коррупцией и добиться снижения числа убийств в стране. Набоа пообещал развивать сельскохозяйственный сектор Эквадора и бороться с преступностью.
Президентские выборы прошли в Эквадоре 20 августа.
Голосование прошло в режиме чрезвычайного положения, который ввели после убийства 9 августа одного из кандидатов — Фернандо Вильявисенсио. Группа неизвестных трижды выстрелила ему в голову после предвыборного митинга.
Еще одного политика — лидера политического движения «Гражданская революция» — убили 15 августа возле дома.
Несколько кандидатов в президенты пришли на выборы в бронежилетах.