branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
С российских триатлонистов сняли санкции за антидопинговые нарушения Спорт, 10:06
Ракова сообщила о расширении телемедицины на ревматологию и нефрологию Город, 10:00
В Эквадоре пройдет второй тур выборов президента Политика, 09:59
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 09:59
«Просто добавь воды»: почему в 1990-е ролики запоминались, а сейчас нет Pro, 09:54
Винус Уильямс отказалась от матча с 16-летней россиянкой Спорт, 09:47
Около 50 рейсов перенаправили из аэропортов Москвы на фоне атаки дронов Общество, 09:45
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
SpaceX, ByteDance и другие: какие IPO вызывают ажиотаж инвесторов Pro, 09:30
Росреестр зафиксировал ипотечный рекорд в новостройках Москвы Недвижимость, 09:15
В движении поездов на киевском направлении в Москве произошел сбой Общество, 09:08
Великий бренд — необходимость. Как его построили Starbucks и Nike Pro, 09:00
Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке дрона на Москву Политика, 08:52
Внуково и Домодедово возобновили работу Общество, 08:47
Axios узнал о поиске крупнейшими спонсорами республиканцев замены Трампу Политика, 08:44
Политика ,  
0 

В Эквадоре пройдет второй тур выборов президента

В Эквадоре во второй тур выборов президента прошли Гонсалес и Нобоа
Фото: Henry Romero / Reuters
Фото: Henry Romero / Reuters

Во второй тур президентских выборов в Эквадоре прошли Луиса Гонсалес от «Гражданской революции» и сын одного из богатейших людей страны Даниэль Нобоа, следует из данных на сайте Национального избирательного совета.

Луиса Гонсалес, единственная женщина среди кандидатов на пост главы государства и ставленница экс-президента Рафаэля Корреа, получила 33,28% голосов, Нобоа — 23,68%, следует из данных совета после подсчета 91,88% голосов.

Основные соперники Гонсалес и Нобоа признали поражение.

Для победы в первом туре кандидат должен набрать абсолютное большинство голосов или более 40% голосов при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%.

Гонсалес в предвыборной кампании обещала бороться с коррупцией и добиться снижения числа убийств в стране. Набоа пообещал развивать сельскохозяйственный сектор Эквадора и бороться с преступностью.

Президентские выборы прошли в Эквадоре 20 августа.

Читайте на РБК Pro
Молодость ушла: как распознать кризис среднего возраста
Великий бренд — необходимость. Как его построили Starbucks и Nike
Бесконечное обновление: эти 12 трендов определят наше будущее
Чем заменить наказание. Пошаговый план действий для родителей

Голосование прошло в режиме чрезвычайного положения, который ввели после убийства 9 августа одного из кандидатов — Фернандо Вильявисенсио. Группа неизвестных трижды выстрелила ему в голову после предвыборного митинга.

Еще одного политика — лидера политического движения «Гражданская революция» — убили 15 августа возле дома.

Несколько кандидатов в президенты пришли на выборы в бронежилетах.

Теги
Эквадор выборы президента второй тур
Материалы по теме
Кандидаты в президенты Эквадора пришли на участки в бронежилетах
Политика
Убитого кандидата в президенты Эквадора заменит его партнер по кампании
Политика
В Эквадоре убили второго политика за неделю
Политика