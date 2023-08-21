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Кандидаты в президенты Эквадора пришли на участки в бронежилетах

Кандидаты в президенты Эквадора пришли голосовать в бронежилетах после убийств политиков

Кандидаты в президенты Эквадора пришли голосовать на выборы в бронежилетах, сообщает телеканал Ecuavisa. В середине августа в стране убили кандидата в президенты от движения «Строй» Фернандо Вильявисенсио.

В бронежилете на участок пришел Кристиан Зурита, который заменил Вильявисенсио на выборах. Кандидат проголосовал в сопровождении полицейских и солдат.

Другой кандидат Даниэль Нобоа также посетил участок в бронежилете.

Вильявисенсио был убит вечером 9 августа: группа неизвестных в Coliseo T.W. Anderson, где проходил предвыборный митинг, трижды выстрелила в голову политику. Последнего без признаков жизни доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. За неделю до смерти Вильявисенсио сообщал об угрозах. В стране после его убийства ввели режим ЧП.

После этого в Эквадоре был убит еще один политик — лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.

Теги
Эквадор выборы президента президент
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