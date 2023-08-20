Захарова обвинила Украину в ударе по общей истории после атаки дрона на вокзал в Курске

Захарова обвинила Киев в ударе по «общей истории» после атаки в Курске

Украина нанесла удар по общей с Россией истории, совершив атаку беспилотником на здание железнодорожного вокзала в Курске, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима. Целясь в объект сугубо гражданской инфраструктуры, в мирных жителей Курска, украинские националисты в прямом смысле слова нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны», — заявила Захарова.

Она напомнила, что нынешнее здание вокзала было построено вместо полностью разрушенного в 1943 году в результате атак Германии по Курскому железнодорожному узлу.

В ночь на 20 августа дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала в Курске, после чего там начался пожар. В момент взрыва в здании вокзала находились порядка 50 пассажиров, их эвакуировали. При этом пять человек пострадали, они получили легкие ранения от осколков стекол, рассказывал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Кроме того, в результате удара ущерб получили крыша, фасад и первая платформа вокзала. Также взрывная волна повредила пешеходный тоннель и зал ожидания. Губернатор пообещал, что ремонтные бригады приступят к восстановлению вокзала в ближайшее время.