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«Страна.ua» узнала причины взрыва на складе центра МВД в Киеве

«Страна.ua»: эксперты МВД в Киеве пилили болгаркой ракету Р-27 и произошел взрыв

Прогремевший накануне взрыв на западе Киева произошел из-за детонации боевой части ракеты, которую пилили болгаркой сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД, пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О сильном взрыве в промзоне в районе киевской кольцевой дороги сообщил 19 августа мэр города Виталий Кличко. На месте происшествия поднялся столб дыма, при этом воздушная тревога в регионе не объявлялась. УНИАН писал, что дым после взрыва наблюдался в Святошинском районе на западе города. «РБК-Украина» уточнял, что взрыв произошел в районе ТЦ «Променада парк».

После взрыва начался пожар на складе экспертно-криминалистического центра МВД, сообщил глава ведомства Игорь Клименко. «Информация о причинах уточняется. Однозначно не прилет», — написал он в своем телеграм-канале, отметив, что есть пострадавшие среди работников центра взрывоопасных предметов, которые проводили экспертизу.

По словам собеседника «Страна.ua», детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух-воздух Р-27 произошла в результате нарушения мер безопасности экспертами центра. Они начали пилить болгаркой боевую часть ракеты и наносить по ней удары молотом, из-за чего она сдетонировала. В результате взрыва погибли четыре человека, был поврежден фасад научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля, уточнил источник издания.

Теги
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