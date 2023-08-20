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В Краснодаре нашли пропавшего три дня назад восьмилетнего мальчика

«Лиза Алерт»: пропавшего 17 августа в Краснодаре 8-летнего мальчика нашли живым
Краснодар
Краснодар (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Восьмилетнего мальчика, который пропал в Краснодаре 17 августа, нашли живым. Об этом сообщил в телеграм-канале поисковый отряд «Лиза Алерт», который работает на территории региона.

Где и при каких обстоятельствах был найден ребенок, в сообщении не уточняется.

Мальчик пропал днем 17 августа, его искали правоохранители и волонтеры. Об обстоятельствах его пропажи также не сообщалось.

В конце июля в Кемерово шестилетний мальчик вышел за пределы приусадебного участка, где жил с родителями, и пропал. Следственный комитет возбудил уголовное дело (по какой конкретно статье - не уточнялось), искать ребенка начали сотрудники МВД, МЧС и волонтеры. Позднее его тело нашли в водоеме неподалеку от дома.

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Краснодар пропавший ребенок «Лиза Алерт»
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