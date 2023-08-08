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Под Екатеринбургом пропала женщина с пятилетней дочкой

МВД: под Екатеринбургом пропала женщина с пятилетней дочкой
Фото: Евгений Панов / Shutterstock
Фото: Евгений Панов / Shutterstock

В Свердловской области пропала женщина с пятилетней дочерью. Об этом РБК сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«По словам ее мужа, она и ранее неоднократно уходила из дома. Кроме того, женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП России («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей»)», — рассказал он.

По данным полиции, всего в семье четверо детей: две младшие дочери живут с родителями, две старшие — переехали в Екатеринбург. Отец обнаружил пропажу жены и дочери, но попросил старшую дочь обратиться в полицию только на следующий день.

Женщина забрала с собой свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении девочки. Сейчас в поисках участвуют около 20 сотрудников полиции, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.

В конце июля женщина проходила лечение в местной клинике, где познакомилась с мужчиной, который на днях покинул это медицинское учреждение. Следователи проверят, связан ли уход женщины с ребенком из дома с новым знакомством.

По данным E1.RU, семья живет в Первоуральске. Последний раз 43-летнюю женщину с дочкой видели 6 августа.

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Ранее, 27 июля, свердловское СУ СК сообщило, что в Екатеринбурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку. Ребенок ушел накануне из своего дома и не вернулся. Местные порталы E1.RU и ЕАН передали, что девочку нашли в соседнем доме.

По словам источника E1.RU, ребенка «заманил собакой» мужчина, девочка была напугана. ЕАН со ссылкой на соседей мужчины пишет, что он наркозависимый.

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Екатеринбург МВД пропавшие дети ребенок
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