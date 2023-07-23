В Кемерово нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

СК: тело пропавшего в Кузбассе шестилетнего мальчика нашли в водоеме недалеко от дома

Тело шестилетнего мальчика, который накануне пропал в Кемерово, обнаружили в водоеме недалеко от дома, где он жил с родителями. Об этом сообщает СК по региону.

Накануне 22 июля ребенок покинул дом и не вернулся домой. На его поиски помимо следователей были привлечены МВД, МЧС и волонтеры. Следователями возбуждено уголовное дело, однако в сообщении ведомства не указано, по какой статье.

«В ходе поисковых мероприятий тело ребенка было обнаружено в водоеме, расположенном недалеко от дома потерпевшего. В настоящее время следователями СК России с участием специалистов осматривается место происшествия», — говорится в сообщении.

В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи установят причины и условия, которые повлекли гибель ребенка.