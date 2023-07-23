Шестилетний ребенок пропал в Кемерово

Шестилетний мальчик вышел за пределы приусадебного участка и пропал в Кемерове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК по региону.

«В Кемеровской области — Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетнего мальчика», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 22 июля в 17:00 (13:00 мск) ребенок вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми. Домой он не вернулся, его местоположение до сих пор не установлено.

По какой именно статье возбуждено дело в сообщении ведомства не указано.

В поисках принимают участие следователи, сотрудники МЧС и МВД, а также волонтеры.

Ранее в Ростовской области полиция города Шахты в Ростовской области нашла шестилетнюю девочку, которую увел с детской площадки мужчина. Во время поисков полицейские опросили близких девочки и очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. К поискам ребенка привлекли волонтеров.

Девочка была найдена в квартире мужчины, который ее увел. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК), максимальное наказание — 12 лет лишения свободы.