Глава Бурятии оценил срок ремонта БАМа после размытия путей

Работы по восстановлению размытых железнодорожных путей Байкало-Амурской магистрали (БАМа) в Северо-Байкальском районе Бурятии завершатся 26 августа, до этой даты движения поездов по маршруту не будет. Об этом заявил в телеграм-канале глава региона Алексей Цыденов.

Вода, по словам губернатора, размыла около 200 м железнодорожного полотна. Также повреждения получили десять опор контактной сети.

Накануне в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за сильных дождей частично разрушилась дамба. В результате из берегов вышла река Холодная. На Байкало-Амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии временно приостановили движение поездов из-за ущерба путям, а в республике ввели режим ЧС.

Населенные пункты Бурятии пока не пострадали от выхода реки из берегов, угрозы жителям нет. Однако Цыденов оценил ущерб экономике страны от простоя грузов в миллиарды рублей. К ликвидации последствий разрушения дамбы привлекли 120 человек и 24 единицы техники.