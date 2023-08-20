Четыре человека погибли при столкновении «Газели» и легковушки под Уфой

Четыре человека погибли в ДТП с участием «Газели» и легковушки под Уфой

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

В Уфимском районе республики Башкортостан столкнулись «Газель» и автомобиль Lada Granta, в результате погибли четыре человека, еще один пострадал. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в телеграм-канале.

Авария произошла утром 20 августа на 19 км автодороги Западный обход Уфы. Столкнулись грузовая «Газель» и Lada Granta, которые ехали по встречным полосам. В результате погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, водитель грузовика пострадал, ему потребовалась помощь врачей.

Виновником столкновения стал водитель Lada Granta: в ведомстве полагают, что он уснул за рулем.

Расследование обстоятельств аварии взяла на контроль региональная прокуратура.

Накануне школьный автобус попал в ДТП на трассе Соликамск — Красновишерск в Пермском крае. В салоне, по данным полиции, находились 20 человек, в том числе 15 детей. СК сообщал о 16 пострадавших. Ведомство пришло к выводу, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги, в полиции отмечали, что он врезался в дерево. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Виновным грозит до двух лет лишения свободы.