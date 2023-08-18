МВД: в Волгоградской области трое детей и взрослый погибли в ДТП с грузовиками

В Волгоградской области трое детей и взрослый погибли в ДТП с грузовиками

Фото с места происшествия (Фото: VOLG_34MVD / Telegram)

Трое детей и водитель легкового автомобиля погибли в ДТП с грузовыми автомобилями на трассе в Волгоградской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону в телеграм-канале.

По данным полиции, столкновение произошло в 22:55 17 августа на 809-м км автодороги Р-22 «Каспий». 44-летний водитель Hyundai, двигаясь из Волгограда в Москву, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН, после чего столкнулся с еще одним грузовиком Volvo.

«В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и четырехлетний пассажиры автомобиля Hyundai погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу», — уточнили в ГУ МВД.

Было возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее, 15 августа, на 241-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Infiniti и большегруза Volvo с полуприцепом. В легковой машине ехала семья из семи человек. В результате аварии супруги и три дочери погибли, два мальчика попали в больницу.