Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Пермском крае выросло до 16 человек

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Пермью выросло до 16

В результате ДТП со школьным автобусом в Пермском крае пострадали 16 человек, в том числе 15 детей. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

ДТП произошло на трассе Соликамск — Красновишерск. По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). Следователи осматривают место ДТП.

Ранее в полиции сообщали, что водитель после съезда с дороги врезался в дерево. Всего в автобусе находились 20 человек, 15 из них — дети в возрасте от 14 до 17 лет. В больницу попали минимум четыре человека.

В Тюменской области в ДТП попал автомобиль марки Infiniti, в котором ехала семья из семи человек. В результате аварии 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей в возрасте семи, девяти и 14 лет погибли. Двое сыновей — трех и 11 лет — попали в больницу.

По данным региональной Госавтоинспекции, Infiniti ехала из Тобольска. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом.