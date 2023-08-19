branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
RMF узнал о готовности ЕС к санкциям против Польши из-за зерна с Украины Политика, 21:34
В Пермском крае школьный автобус с детьми попал в ДТП Общество, 21:24
Роли Игоря Ясуловича в кино. Видео Общество, 21:22
Ресторан Le Gavroche в Лондоне закроют в 2024 году Бизнес, 21:14
Число пострадавших от отравления шаурмой во Владимире выросло до 76 Общество, 21:09
Глава Минобороны Украины Резников назвал условие своей отставки Политика, 21:06
Федор Емельяненко покинул пост главы ММА России Спорт, 20:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Ростехнадзор проверит все автозаправки в Дагестане Общество, 20:38
Власти Украины допустили, что не смогут защитить все энергообъекты Политика, 20:27
Умер рекордсмен чемпионата Италии по числу матчей в роли тренера Спорт, 20:25
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
В Новгородской области ликвидировали последствия атаки дрона на аэродром Политика, 19:28
«Урал» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ Спорт, 19:28
Акунин назвал Ясуловича «добрым волшебником» Общество, 19:25
Общество ,  
0 

В Пермском крае школьный автобус с детьми попал в ДТП

Школьный автобус с детьми в Пермском крае попал в ДТП
Фото: МВД России по Пермскому краю
Фото: МВД России по Пермскому краю

На автодороге Соликамск-Красновишерск в Пермском крае школьный автобус попал в ДТП, сообщает краевая полиция. Автобус перевозил группу детей в возрасте 14-17 лет.

«Всего в автобусе находилось 20 человек, из них 15 несовершеннолетних. Предварительно травмы получили девять человек, из них четверо госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

По предварительный данным, водитель не справился с управлением и «допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево», сообщили в полиции.

Накануне в Красноярском крае восемь человек пострадали в аварии с участием автобуса. «В районную больницу доставлено восемь пострадавших, пока они проходят обследование, решается вопрос о госпитализации», — сообщали в минздраве. По предварительным данным, большинство травм не тяжелые.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что автобус перевозил членов ликвидированной в России решением суда «Церкви последнего завета» («Община Виссариона»). Пассажиры ехали в «Город-солнце» — поселение на юге региона, где проживают сторонники ликвидированной организации.

Теги
Пермский край ДТП школьный автобус
Материалы по теме
Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае
Общество
Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в ДТП в Подмосковье
Общество
Певица Лада Дэнс попала в ДТП
Общество