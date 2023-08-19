Школьный автобус с детьми в Пермском крае попал в ДТП

В Пермском крае школьный автобус с детьми попал в ДТП

Фото: МВД России по Пермскому краю

На автодороге Соликамск-Красновишерск в Пермском крае школьный автобус попал в ДТП, сообщает краевая полиция. Автобус перевозил группу детей в возрасте 14-17 лет.

«Всего в автобусе находилось 20 человек, из них 15 несовершеннолетних. Предварительно травмы получили девять человек, из них четверо госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

По предварительный данным, водитель не справился с управлением и «допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево», сообщили в полиции.

Накануне в Красноярском крае восемь человек пострадали в аварии с участием автобуса. «В районную больницу доставлено восемь пострадавших, пока они проходят обследование, решается вопрос о госпитализации», — сообщали в минздраве. По предварительным данным, большинство травм не тяжелые.



ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что автобус перевозил членов ликвидированной в России решением суда «Церкви последнего завета» («Община Виссариона»). Пассажиры ехали в «Город-солнце» — поселение на юге региона, где проживают сторонники ликвидированной организации.