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«Мы пришли с миром от всего человечества»: как США стали первыми на Луне
50 лет назад, 16 июля 1969 года, космический корабль «Аполлон-11» стартовал с площадки в Космическом центре им. Кеннеди, чтобы совершить первую высадку человека на Луну. 20 июля Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин ступят на ее поверхность, что ознаменует победу США в лунной гонке с СССР. Архивные кадры подготовки к миссии и ее подробности — в фотогалерее РБК
Фото: NASA / Reuters

Начало 60-х было ознаменовано началом космической гонки США и СССР. Американское правительство выделило большие средства корпорациям Boeing, Lockheed и Rockwell и поставило перед ними цель: к 1970 году доставить человека на Луну. В 1961 году компании приступили к разработке лунной программы. Освоение спутника Земли проходило в несколько этапов: в 1968 году летательный аппарат «Аполлон-8» облетел Луну и вернулся на Землю, а спустя год экипаж «Аполлона-9» на околоземной орбите успешно испытал корабль, который готовили к прилунению.

Миссия доставить американских астронавтов на Луну выпала кораблю «Аполлон-11». Его экипаж должен был высадиться на ее поверхность, собрать образцы грунта и вернуться. После тщательного отбора и долгих тренировок было решено отправить на миссию ветеранов корейской войны, офицеров ВВС США Нила Армстронга (слева) и Майкла Коллинза (в центре), а также офицера ВВС США Эдвина Олдрина. Все они к этому моменту уже совершили по одному полету в рамках «Программы Джемини» (вторая американская миссия пилотируемых космических полетов. — РБК). Капитаном корабля вместо Армстронга мог стать Фрэнк Борман — командир «Аполлона-8», но он отказался

Фото: NASA / Reuters

Полету предшествовали долгие тренировки, которые имитировали прилунение, заход на посадку, выход на поверхность Луны, работы по сбору грунта и др. Каждый астронавт провел на тренажерах более 400 часов

Фото: Reuters

16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по Гринвичу «Аполлон-11» стартовал с площадки в Космическом центре им. Кеннеди. На его борту кроме необходимой техники были памятные медали, посвященные советским космонавтам Юрию Гагарину и Владимиру Комарову

Фото: NASA / Reuters

За стартом наблюдали около миллиона человек со всей страны, в том числе 36-й президент США Линдон Джонсон (на фото третий слева, в центре) и вице-президент Спиро Агню (на фото второй справа, в центре). Запуск корабля транслировался и в прямом эфире в 33 странах мира. В СССР трансляция не велась

Астронавт Майкл Коллинз
(Фото: NASA / Reuters)

На четвертые сутки полета астронавты передали на Землю первые снимки из космоса. Также они сообщили, что свет Луны настолько ярок, что при нем можно читать книгу

Фото: NASA / Reuters

20 июля 1969 года астронавты высадились на Луне. Перед этим Олдрин, как старейшина пресвитерианской церкви, провел церковную службу. Армстронг, будучи атеистом, не принимал в ней участия.

По словам астронавтов, двигаться по поверхности Луны оказалось легче, чем во время имитаций высадки на Земле. Они также отмечали, что лунный грунт очень легкий, его можно подбросить вверх мысками ботинок, а ноги в нем не утопают

Фото: NASA / Reuters
На поверхности астронавты пробыли около трех часов, собрали более 20 кг грунта, вышли на связь с президентом Никсоном и установили на поверхности спутника американский флаг и табличку с надписью: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль, год 1969 от Рождества Христова. Мы пришли с миром от всего человечества»
Фото: Neil Armstrong / NASA / Reuters
Развевающийся флаг стал поводом упрекнуть американцев в фальсификации высадки: якобы в вакууме полотнище должно было повиснуть и не могло развеваться. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой выступила с критикой «разоблачителей», указав, что «свет от установленных астронавтами на Луне 40 лет назад уголковых отражателей до сих пор регистрируют земные телескопы»
Кафе в Милане, где люди смотрят трансляцию высадки американцев на Луну
(Фото: AP)

Первая высадка человека на Луну транслировалась в прямом эфире. Ее посмотрели более 1 млрд человек. В СССР трансляция не велась — она начиналась в 5:56 (мск), а передачи центрального телевидения СССР шли в эфир с восьми утра​

Фото: AP
Через 21 час 36 минут 21 секунду «Аполлон-11» начал полет обратно на Землю. Экспедиция продолжалась восемь суток три часа 18 минут и 18 секунд. 24 июля корабль приводнился в Тихом океане с незначительными отклонениями от заданной точки. Астронавтов встретили президент США Ричард Никсон, директор НАСА Томас Пейн и астронавт и ученый Фрэнк Борман. 28 июля экипаж прибыл в Хьюстон, по дороге сделав только одну остановку, поприветствовав приехавших посмотреть на него жителей Гонолулу
Президент США Ричард Никсон у карантинного вагончика с астронавтами
(Фото: AP)

После этого Армстронг, Коллинз и Олдрин провели 21 день в карантине. Членам семей было запрещено находиться с ними. Так как никаких проблем со здоровьем у астронавтов выявлено не было карантин был снят на день раньше, чем планировалось, — 11 августа. Уже на следующий день состоялась первая пресс-конференция. «У нас была проблема пятилетнего мальчика в кондитерской — вокруг было слишком много интересного», — рассказал Армстронг

Фото: Bill Taub / NASA/ Reuters

29 сентября астронавты вместе с женами отправились в мировое турне, которое продлилось 38 дней. Они посетили 22 страны и в каждой из них дали пресс-конференцию, встретились с 20 главами государств и получили девять наград разных стран. Турне завершилось 5 ноября торжественным приемом в Белом доме

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа
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