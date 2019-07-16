«Мы пришли с миром от всего человечества»: как США стали первыми на Луне

Начало 60-х было ознаменовано началом космической гонки США и СССР. Американское правительство выделило большие средства корпорациям Boeing, Lockheed и Rockwell и поставило перед ними цель: к 1970 году доставить человека на Луну. В 1961 году компании приступили к разработке лунной программы. Освоение спутника Земли проходило в несколько этапов: в 1968 году летательный аппарат «Аполлон-8» облетел Луну и вернулся на Землю, а спустя год экипаж «Аполлона-9» на околоземной орбите успешно испытал корабль, который готовили к прилунению.

Миссия доставить американских астронавтов на Луну выпала кораблю «Аполлон-11». Его экипаж должен был высадиться на ее поверхность, собрать образцы грунта и вернуться. После тщательного отбора и долгих тренировок было решено отправить на миссию ветеранов корейской войны, офицеров ВВС США Нила Армстронга (слева) и Майкла Коллинза (в центре), а также офицера ВВС США Эдвина Олдрина. Все они к этому моменту уже совершили по одному полету в рамках «Программы Джемини» (вторая американская миссия пилотируемых космических полетов. — РБК). Капитаном корабля вместо Армстронга мог стать Фрэнк Борман — командир «Аполлона-8», но он отказался