«Роскосмос» объяснил идею Рогозина проверить высадку американцев на Луне

В «Роскосмосе» прокомментировали предложения Дмитрия Рогозина изучить подлинность высадки американских астронавтов на Луне. Там сказали, что это была шутка

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Идея главы «Роскосмоса» выяснить, действительно ли американцы высаживались на Луне, была несерьезной. В ведомстве агентству «РИА Новости» сообщили, что в разговоре с молдавским президентом Игорем Додоном их руководитель пошутил.

Обсуждая с Додоном российскую лунную программу 23 ноября, Рогозин заявил, что перед «Роскосмосом» поставлена задача отправить космонавтов на спутник Земли и уже на месте проверить, были ли там американцы до этого. «Они говорят, что были. Мы проверим», — сказал Рогозин.

Глава ведомства также заявил, что Россия заинтересована в посещаемой научной базе на Луне, однако признал, что ни одна страна не сможет выполнить задачу по ее созданию в одиночку, поскольку при ее сооружении возможны радиационные риски.

Ранее Рогозин заявлял, что «Роскосмос» планирует провести первую высадку российских космонавтов на Луну в начале 2030-х годов. По его словам, после 2035 года на спутнике должны провести высадку двухнедельной миссии.



Опрос ВЦИОМа, который был проведен в июле этого года, показал, что более половины россиян не верят в то, что американцы действительно были на Луне. В том же опросе 3% сообщили, что Земля на самом деле плоская, а ученые вводят всех в заблуждение.

Всего за всю историю человечества на Луне побывали 12 человек в 1969, 1971 и 1972 годах. Первым на спутник Земли ступил 21 июля 1969 года американец Нил Армстронг.



